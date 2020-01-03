جمعة الكيت لـ الخليج: 30% النمو المتوقع للتجارة مع باكستان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أكد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، أن البيانات تشير إلى نمو التجارة البينية بين دولة الإمارات، وجمهورية باكستان الإسلامية في عام 2019 بنسبة 30% مقارنة بسنة 2018، الذي بلغ فيها حجم التجاري التجاري غير النفطي بين البلدين 3.2 مليار دولار (11.7 مليار درهم)، منها 1.58 مليار دولار التجارة المباشرة، و1.62 مليار دولار تجارة المناطق الحرة، في وقت تستثمر أكثر من 20 شركة إماراتية في نحو 21 قطاعاً مختلفاً في باكستان.

قال جمعة الكيت، في تصريحات خاصة ل«الخليج»: إن العلاقات الاقتصادية بين كل من الإمارات وباكستان الشقيقة، تؤسس على عمق ورسوخ مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتي حرصت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وفي جمهورية باكستان على تعزيزها، وهو ما يرتبط أيضاً بتزايد وتعدد القنوات التجارية والاستثمارية بين الجانبين لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.

وأضاف الكيت أنه على الصعيد الاقتصادي والمبادلات التجارية والاستثمارية، فإن التواجد الكبير لشريحة واسعة من الأشقاء من باكستان منذ عقود على أرض دولة الإمارات، والعمل فيها، خلق جالية كبيرة ترتبط بحركة رواج تجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية.

وأكد أن الإمارات تصدّر لباكستان العديد من السلع مثل الألمنيوم والبوليمرات، وضخ المزيد من الاستثمار الإماراتية للقطاعين العام والخاص في باكستان في مختلف القطاعات، مع القرب الجغرافي أيضاً بما يعزز رؤى التنمية الثنائية لكلا البلدين. فضلاً عن إمكانية تشييد مشاريع مشتركة في محيطهما الآسيوي.

وأفاد تقرير حديث لوزارة الاقتصاد حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، بأن الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى جمهورية باكستان «الصادرات وإعادة التصدير»، استحوذت على ما نسبته 76% من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2018.

وأوضح التقرير أن قيمة الواردات من سلع التجارة المباشرة مع جمهورية باكستان وصلت إلى 580.5 مليون دولار، وشملت اللحوم فصيلة الأبقار طازجة، أو مبردة، وقشريات بأنواعها، وذهباً، بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين بأشكال خام، أو نصف مشغولة، أو بشكل مسحوق، كما شملت الواردات بدلاً، أطقماً، جاكيتات، سترات فضفاضة، وبنطلونات، وغيرها.

وأشار التقرير إلى تسجيل سلع الصادرات غير النفطية 729.7 مليون دولار، منها خردة وفضلات حديدية، سبائك إنجوت ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب، وكذلك بوليمرات الإيثيلين بأشكالها الأولية، وذهب، بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين، وبوليمرات البروبلين وألومنيوم غير مشغول خام.

أما سلع إعادة التصدير، فبلغت قيمتها 342.4 مليون دولار، منها ثمار قشرية بأنواعها، وأجهزة هاتف وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وجرافات، وجرافات تسوية الطرق، وإطارات خارجية هوائية من مطاط.

وبحسب التقرير فإن أهم القطاعات في التبادل التجاري بين البلدين: الأنشطة العقارية، والأنشطة المالية والتأمين، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات، والدراجات النارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والصناعة التحويلية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتعليم.

وأظهر تقرير وزارة الاقتصاد، أن نحو 20 شركة إماراتية لها استثمارات في باكستان، وهي: موانئ دبي العالمية، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، ودانة غاز، ودناتا، والاستثمارات البترولية الدولية، وشركة الخليج للصناعات الدوائية، «جلفار»، وشركة الظاهرة الصناعية، وشركة الناصر القابضة، وشركة بترول الإمارات الوطنية، «إينوك»، ومجموعة الإمارات للاستثمار، ومجموعة الغرير، ومجموعة أبراج، والشركة العربية للتغليف، وأبراج كابتيال، وإعمار العقارية، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، والتجاري، وثاني للاستثمار، ومجموعة ماجد الفطيم.

وتناول التقرير أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في باكستان التي بلغت 21 قطاعاً، منها صناعة المطاط والمنتجات المطاطية، صناعة المركبات، وصناعة السكر، صناعة الأغذية، صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، صناعة الأسمنت، خدمات تكنولوجيا المعلومات، تكرير البترول، تغليف الأغذية، تجارة التجزئة والجملة، بناء محطة توليد كهرباء، النقل الجوي للركاب والبضائع، النقل والتخزين.

وشملت قطاعات الاستثمارات الإماراتية في باكستان أيضاً، صناعة المنسوجات، القطاع المالي والمصرفي، القطاع الزراعي، التنقيب عن المعادن، البناء والتشييد، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، صناعة البتروكيماويات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن بين الاتفاقيات الثنائية التي وقعت بين الجانبين، توقيع مركز الإمارات للسياسات مذكرة تفاهم في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، مع 5 مراكز ومعاهد بحث وفكر عربية وأجنبية، عشية انطلاق أعمال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وقعت باكستان عقد إنشاء جناحها الخاص في معرض إكسبو 2020 دبي، لتبدأ رسمياً إنشاء الجناح والمشاركة في المعرض، فيما يقام جناح باكستان في معرض إكسبو 2020 على أساس فكرة «باكستان الصاعدة»، وتتثمل فيه جميع أقاليم ومحافظات باكستان، ووقع العقد كل من سفير باكستان لدى الدولة، معظم أحمد خان، وسلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية.

وبين تقرير وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات وقعت اتفاقاً بقيمة 200 مليون دولار مع جمهورية باكستان، لمزيد من المشاريع في إقليمي بلوشستان، وخيبر باختونخو، يوم الأول من مايو/ ايار 2018، إلى جانب إصدار المرسوم الاتحادي رقم 28 لسنة 2013 بشأن التصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الدولة، وحكومة جمهورية باكستان، والموقعة في أبوظبي بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2012.

كما جرى توقيع اتفاقية إنسانية لنقل المحكومين بين الإمارات وباكستان، وقعها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ونظيره رحمن ملك، وزير داخلية جمهورية باكستان في أبوظبي، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول التعاون وباكستان.

ومن بين زيارات الوفود والفعاليات بين الجانبين، إعلان الاتحاد للطيران، والخطوط الجوية الدولية الباكستانية، الناقل الوطني لجمهورية باكستان، عن استئناف الشراكة بالرمز بينهما لمنح المسافرين مع الشركتين المزيد من الخيارات بين الإمارات وباكستان، وعلى شبكة وجهات الاتحاد للطيران.