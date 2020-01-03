شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائرى يفرج عن 76 شخصا من الموقوفين خلال الحراك الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الهيئات القضائية الجزائرية، اليوم الخميس، عن 76 شخصا من الموقوفين خلال مسيرات الحراك الشعبي.

وذكر التلفزيون الرسمى الجزائرى أنه على رأس المفرج عنهم المجاهد لخضر بورقعة والجنرال المتقاعد حسين بن حديد، بالإضافة إلى 51 شخصا من الجزائر العاصمة، و6 من ولاية الشلف، وأربعة من ولاية وادى سوف، و3 من ولاية قسنطينة، واثنين من ولاية تلمسان، واثنين من تيبازة (شمال)، واثنين من الطارف (شمال شرق)، واثنين من وهران (شمال غرب)، وواحد من (شمال غرب)، وواحد من ولاية بومرداس (شمال).