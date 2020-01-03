شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب السودان يعفو عن اقتصادى بارز وعشرات السجناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، اليوم الخميس، عفوا عن عشرات السجناء وبينهم اقتصادى بارز، سُجن لإجرائه مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، قائلا إنها بادرة حسن نية لإحياء عملية السلام المتوقفة فى البلاد.

وفى يونيو عام 2019 صدر حكم بسجن الخبير الاقتصادى البارز بيتر بيار أجاك لمدة عامين بتهمة تكدير السلم بعد أن أدلى بأحاديث لوسائل إعلام أجنبية عقب اعتقاله بتهمة الخيانة التى أسقطت فى وقت لاحق، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون فى جنوب السودان أنه صدر عفو عن 31 سجينا فى المجمل.

وانزلق جنوب السودان إلى أتون حرب أهلية عام 2013 بعد خلاف سياسى بين كير ونائبه آنذاك ريك مشار تطور لمواجهة عسكرية.

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ووقع كير ومشار اتفاق سلام فى 2018 تحت ضغط من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى فى المنطقة لإنهاء الحرب الأهلية الطاحنة فى البلد واتفقا على تشكيل حكومة وحدة بحلول 12 نوفمبر العام الماضي، ومرت المهلة المحددة دون الاتفاق على قضايا أساسية بينها الأمن ومدد الزعيمان المهلة مئة يوم إضافية.