دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم جهاز Flex Alpha من سلسلة أجهزة Galaxy Book QLED ظهر على التقنية بلا حدود.

أحدث إصدارات سامسونج من سلسلة أجهزة Galaxy Book QLED ينطلق اليوم بعنوان Flex Alpha مع مستوى تسعير أقل، والذي يتميز بحجم شاشة 13 إنش مع تصميم أنحف وشاشة QLED بسعر يبدأ من 830 دولار والذي يتوفر للبيع في النصف الأول من 2020.

قدمت شركة سامسونج جهاز Flex Alpha، و Galaxy Book Ion بشاشة QLED، تدعم إستهلاك أقل للطاقة، مع سطوع 600 nits، ونمط عرض خاص في الأماكن المفتوحة، كما تدعم الأجهزة جودة عرض full HD.

ويأتي جهاز Alpha بتصميم نحيف وأيضاً وزن أخف يصل إلى 1.1 كجم، بينما يبدأ وزن Book Ion من 0.9 كجم، ويصل إلى 1.1 كجم، وإلى حجم 15 إنش في الشاشة، وتصل سماكة الجهاز إلى 13.9مم، بينما يأتي النموذجين بحجم 13 إنش بسماكة 12.9مم.

كما تتميز أجهزة Flex Alpha، و Galaxy Book Ion بميزة إستشعار البصمة في لوحة المفاتيح للتسجيل في أجهزة الحاسب، كما تضم الأجهزة مجموعة متنوعة من المنافذ ومنها 2 من منافذ USB 3.0، ومقبس USB-C، وفتحة HDMI، مع فتحة لقارئ microSD، كما تأتي الأجهزة بمدخل السماعات.

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ويأتي جهاز Flex Alpha ببطارية بسعة أقل 54Whr لتتوافق مع مستوى التسعير الأقل تكلفة، كما يضم Flex Alpha معالج رسوميات بآداء محدود Intel UHD، بينما تأتي الإصدارات الأعلى بمعالج رسوميات Iris Pro أو NVIDIA MX250.

أيضاً يمكن لجهازي Flex Alpha وIon دعم سعة تخزين حتى 1 تيرابايت في SSDs، كما يأتي Flex Alpha بسعة 512 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام في أعلى نموذج، ومن المقرر أن تدعم الأجهزة تقنية WiFi 6، مع الجيل العاشر من معالجات إنتل، ومكبرات صوتية ستريو، كما ينطلق أعلى نموذج من جهاز Galaxy Book Ion بسعر 1100 دولار، بينما يأتي أعلى نموذج لجهاز Flex Alpha بسعر 1400 دولار.

يذكر أن جهاز Galaxy Book S سيتوفر في سوق الولايات المتحدة في وقت لاحق من الربع الأول من 2020، على أن تكشف العملاق الكوري عن الموعد بشكل دقيق قريباً.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم جهاز Flex Alpha من سلسلة أجهزة Galaxy Book QLED ظهر على التقنية بلا حدود.