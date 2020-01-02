دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Fiat Chrysler تستعد لعرض أول ثلاثة نماذج من سيارات Jeep الهجينة في #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Fiat Chrysler لعرض ثلاثة نماذج من سيارات Jeep الكهربائية الهجينة خلال فعاليات مؤتمر CES، حيث تقدم ثلاثة طرازات جديدة تشمل Jeep Wrangler 4xe، وCompass 4xe، وأيضاً Renegade 4xe.

تقدم Fiat Chrysler تجربة محاكاة لقيادة سيارات Jeep، حيث يمكن للحاضرين تجربة القيادة الإفتراضية لنموذج Wrangler 4xe على التلال، كما تأتي النماذج الجديدة في إطار خطط Fiat Chrysler القادمة لإطلاق أكثر من 30 نموذج من السيارات الكهربائية الهجينة حتى 2022.

وقد نشرت علامة Jeep إعلان تشويقي لنماذج سيارات Compass و Renegade خلال العام الماضي، حيث أكدت على أنها تصل إلى قوة 240 حصان، وتصل إلى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 7 ثواني فقط، كما تدعم قطع مسافة 31 ميل بالإعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.

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من جانب أخر لم تكشف Jeep عن تفاصيل حول سيارة Wrangler 4xe، كما لم تقدم موعد لإطلاق هذا الإصدار رسمياً أو تفاصيل حول مستوى التسعير، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط الشركة للكشف عن تفاصيل جديدة خلال معرض نيويورك و جنيف وأيضاً بكين.

المصدر

هذا الموضوع Fiat Chrysler تستعد لعرض أول ثلاثة نماذج من سيارات Jeep الهجينة في #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.