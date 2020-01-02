شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 20 شخصا فى تحطم طائرة شحن عسكرية عقب إقلاعها غرب دارفور السودانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بسلاح الجو وسكان إن طائرة شحن عسكرية تحطمت، اليوم الخميس، بعد إقلاعها من مطار فى ولاية غرب دارفور بالسودان.
وقال مصدر فى مطار الجنينة، الذى أقلعت منه الطائرة، إن 20 شخصا كانوا على متنها، بينهم أفراد طاقمها الثلاثة، قد قتلوا جميعا، ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة الذى وقع على بعد عشرة كيلو مترات من المطار.
وشهدت مدينة الجنينة، وهى عاصمة ولاية غرب دارفور، اشتباكات دامية بين جماعات عرقية فى الأيام الماضية، وتشهد المدينة تواجدا عسكريا مكثفا حيث وصلتها تعزيزات أمنية كما زارها مسؤولون كبار هذا الأسبوع.
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