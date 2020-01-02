شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تنفى سيطرة القوات الأمريكية على أجواء البلاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية قيام القوات الأمريكية بمصادرة أجهزة الملاحة منها وأن الأجواء العراقية أصبحت تحت سيطرة القوات الأمريكية.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - أنها لا تمتلك هذه الأجهزة لكونها قيادة عسكرية، داعية فى الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى توخى الدقة فى نقل المعلومات والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
وكانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تناقلت خبرا يفيد قيام القوات الأمريكية بمصادرة أجهزة الملاحة من قيادة العمليات المشتركة، وأن الأجواء العراقية أصبحت تحت سيطرتها.
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