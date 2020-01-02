مقتل وإصابة ثلاثة عناصر شرطة فى هجوم لداعش بمحافظة ديالى بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر أمنى عراقى، فى محافظة ديالى مقتل وإصابة ثلاثة عناصر شرطة بهجوم مسلح فى قضاء المقدادية. وقال المصدر فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس - إن شرطيا قتل وأصيب اثنان آخران جراء هجوم لمسلحى تنظيم داعش الإرهابى على إحدى نقاط فوج الطوارئ الخامس فى قضاء المقدادية بمحافظة ديالي. وأضاف المصدر أن القوات الأمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج .

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