شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان التونسى يعلن السبت المقبل موعدا لمنح الثقة للحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشى، مكتب المجلس، إلى الاجتماع بعد غد السبت لعقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة.
ووفق بيان صادر عن البرلمان، مساء اليوم الخميس، فإن الجلسة ستعقد بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا.
يشار إلى أن الرئيس التونسى قيس سعيّد، سلم فى وقت سابق اليوم، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، رسالة لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، وذلك بعد أن تسلم قائمة الفريق الحكومى المقترح، من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي، فيما كشف الجملي، فى مؤتمر صحفى اليوم، عن أسماء الوزراء فى حكومته.
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