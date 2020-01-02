أنقرة: أي مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا وشمال قبرص لن ينجح

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن أي مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، لن يتكلل بالنجاح.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، انتقد فيه الاتفاق المبرم بين إسرائيل واليونان وقبرص الرومية، الخميس، بشأن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز.

وقال أقصوي، إن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي مطل على المتوسط في المنطقة، وأن الاتفاق الثلاثي مثال جديد على المحاولات الفاشلة لإقصاء تركيا وشمال قبرص التركية.

وأشار أن تركيا هي الممر الأكثر أمنا لإيصال الموارد الطبيعية الموجودة في شرق المتوسط، إلى الأسواق الأوروبية.

وتابع قائلا: "إغلاق باب التعاون في وجه تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، دليل على أن بعض الدول تسعى وراء حسابات سياسية عقيمة".

Advertisements

وشدد على أن "مثل هذه الحسابات القذرة لن تجدي نفعا كما حصل في السابق".

ومساء الخميس، وقّعت كل من إسرائيل واليونان وقبرص الرومية، اتفاقا بشأن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط "إيست ميد" لنقل الغاز.

ويرمي المشروع لنقل الغاز الطبيعي المستخرج من شرق البحر المتوسط، إلى اليونان عبر قبرص، ومنها إلى إيطاليا.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الذي يزور أثينا حالياً، التقى الخميس، رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، كلًا على حدة.

وخلال اجتماع ثلاثي جرى لاحقاً، وقّع المسؤولون الثلاثة على اتفاق خط أنابيب الغاز المعروف باسم "إيست ميد"، بحسب الصحيفة التي قالت إن الاتفاق سيرسخ التزام الدول بإقامة المشروع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.