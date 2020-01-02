الرئاسة الجزائرية تعلن عن أول حكومة لتبون

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، عن حكومة كفاءات برئاسة عبد العزيز جراد، هي الأولى في عهد الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي انتخب في اقتراع 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وجاء الإعلان على لسان محمد السعيد الناطق باسم الرئاسة في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة.

ضمت الحكومة 39 عضوا؛ منهم 5 نساء و7 وزراء منتدبين و4 كتاب دولة، إلى جانب إنشاء وزارة المؤسسات النائشة لأول مرة ويقودها أصغير وزير هو ياسين وليد (26 سنة).

وحافظ وزير الخارجية صبري بوقادوم على منصبه، إلى جانب وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير الداخلية كمال بلجود (كان يسير الوزارة بالنيابة) وعاد الوزير السابق للمالية عبد الرحمان راوية إلى منصبه الذي شغله سابقا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.