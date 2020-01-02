البيت الأبيض: ترامب وأردوغان بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

واشنطن/ هاكان جوبور/ الخليج 365
أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، هاتفيا، العلاقات الثنائية وآخر التطورات في سوريا وليبيا.
جاء ذلك في بيان مكتوب لنائب المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، حول الاتصال الهاتفي بين الرئيسين.
وقال البيان: "ناقش الزعيمان القضايا الثنائية والإقليمية، وأشار الرئيس ترامب إلى أن التدخلات الخارجية تعقّد الوضع في ليبيا".
وتابع: "اتفق الزعيمان على ضرورة خفض التوتر في مدينة إدلب السورية لضمان حماية المدنيين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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