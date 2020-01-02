وزير الداخلية التركي: اتخذنا تدابير حيال موجة لجوء قادمة من إدلب

هطاي/ الخليج 365وزير الداخلية التركي سليمان صويلو:

- نفى ادعاءات عدم استعداد بلاده حيال تدفق موجة جديدة من اللاجئين انطلاقا من الأراضي السورية نحو الحدود التركية

- قال إن تركيا أمام حركة لجوء تقدر بـ 250 ألف شخص

- أشار إلى أن تركيا اتخذت بعض التدابير ووضعت خططا حول المكان الذي يمكن أن تستقبل حركة لجوء جديدة

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الخميس، إن تركيا اتخذت سلسلة تدابير حيال موجة لجوء من منطقة إدلب السورية باتجاه الحدود التركية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صويلو، في إطار زيارته لمديرية هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، بولاية هطاي (جنوب).

ونفى صويلو، ادعاءات عدم استعداد تركيا حيال تدفق موجة جديدة من اللاجئين انطلاقا من الأراضي السورية نحو الحدود التركية.

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وأشار إلى أن تحرك مدنيين سوريين باتجاه الحدود التركية، جاء جراء الاشتباكات في محافظة إدلب (شمال غرب).

وأضاف "نحن أمام حركة لجوء تقدر بـ 250 ألف شخص، حيث أننا توقعنا هذه الحركة من قبل، ونتابعها منذ فترة".

وتابع الوزير التركي، "اتخذنا بعض التدابير، ووضعنا خططا حول المكان الذي يمكن أن نستقبل فيه هذه الحركة، إضافة إلى الإجراءات الإنسانية التي يمكن اتخاذها".

ومنذ نحو 20 يوما، تتعرض إدلب لقصف مكثف من قبل النظام والروس، يستهدف المباني السكنية والمرافق الحيوية بشكل مباشر، حيث نزح معظم سكان جنوبي وشرقي إدلب تجاه المناطق الأكثر أمنا، وإلى الحدود السورية ـ التركية.

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