وليد عبد الله/ الخليج 365
رحب المجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس، بموافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناء على طلب حكومتها.
وأوضح المجلس، أن طلب حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، للدعم التركي، جاء "لمواجهة العدوان الخارجي الداعم للانقلاب على السلطة الشرعية، (عبر) دول ومرتزقة، و(من خلال) قتل أبناء الشعب الليبي في سبيل السيطرة على الحكم".
جاء ذلك في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك".
وتأسف المجلس "لما أوصلنا إليه مجرم الحرب (خليفة) حفتر، والدول الداعمة له مثل الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا من قتل ودمار ومعاناة، مما اضطرنا إلى الاستعانة بشكل شرعي بالأصدقاء الأتراك للدفاع عن شعبنا وحماية المدنيين".
وفي وقت سابق الخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.
وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الدولة الليبي يرحب بموافقة برلمان تركيا على إرسال قوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.