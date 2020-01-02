مجلس الدولة الليبي يرحب بموافقة برلمان تركيا على إرسال قوات

وليد عبد الله/ الخليج 365

رحب المجلس الأعلى للدولة الليبي، الخميس، بموافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض تسمح بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناء على طلب حكومتها.

وأوضح المجلس، أن طلب حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، للدعم التركي، جاء "لمواجهة العدوان الخارجي الداعم للانقلاب على السلطة الشرعية، (عبر) دول ومرتزقة، و(من خلال) قتل أبناء الشعب الليبي في سبيل السيطرة على الحكم".

جاء ذلك في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك".

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وتأسف المجلس "لما أوصلنا إليه مجرم الحرب (خليفة) حفتر، والدول الداعمة له مثل الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا من قتل ودمار ومعاناة، مما اضطرنا إلى الاستعانة بشكل شرعي بالأصدقاء الأتراك للدفاع عن شعبنا وحماية المدنيين".

وفي وقت سابق الخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.