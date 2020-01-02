السودان..11 قتيلا بتحطم طائرة عسكرية في دارفور

الخرطوم/ الخليج 365المتحدث باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح، في تصريح للتلفزيون الرسمي:

- الطائرة سقطت بعد إقلاعها من مطار الجنينة بوقت قصير

- 11 شخصا كانوا على متنها جميعهم لقوا مصرعهم وبينهم 3 قضاة و3 ضباط و3 مدنيين

- لا يوجد أي من أعضاء مجلس السيادة ضمن ركاب الطائرة

لقي 11 شخصا مصرعهم، الخميس، في تحطم طائرة عسكرية قرب مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور غربي السودان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الانتقالية، فيصل محمد صالح، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن طائرة عسكرية سقطت قرب مدينة الجنينة.

وأضاف فيصل صالح، أن الطائرة سقطت بعد إقلاعها من مطار الجنينة بوقت قصير.

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وأوضح أن 11 شخصا كانوا على متن الطائرة، لقوا مصرعهم جميعًا، وأن بين القتلى 3 قضاة و3 ضباط و3 مدنيين، دون تفاصيل أخرى.

ونفى أن يكون أحد أعضاء مجلس السيادة ضمن ركاب الطائرة، مشيرا أن بيانا سيصدر لاحقا بتفاصيل الحادث.

ويزور عدد من المسؤولين السودانيين مدينة الجنينة التي شهدت أحداث عنف في الأيام الماضية، أدت إلى مقتل وإصابة عشرات ونزوح آلاف، بحسب وسائل إعلام محلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.