السعودية تدين محاولة محتجين اقتحام سفارة واشنطن في بغداد

الرياض/ الخليج 365

أدانت الخارجية السعودية، الخميس، محاولة محتجين اقتحام سفارة واشنطن لدى العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة في بغداد".

واعتبرت الخارجية تلك الاعتداءات "انتهاكا للأعراف والاتفاقيات الدولية".

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والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين حرم سفارة واشنطن في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية، من إبعادهم إلى محيط السفارة.

وجاء ذلك ردا على غارات جوية أمريكية، الأحد، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار (غرب)، ما أسقط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.

والأربعاء، انسحب المحتجون من محيط السفارة بشكل كامل، استجابة لمناشدة من هيئة "الحشد الشعبي" العراقي الموالي لإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.