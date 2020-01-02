الرياض/ الخليج 365
أدانت الخارجية السعودية، الخميس، محاولة محتجين اقتحام سفارة واشنطن لدى العاصمة العراقية بغداد.
وقالت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن "المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة في بغداد".
واعتبرت الخارجية تلك الاعتداءات "انتهاكا للأعراف والاتفاقيات الدولية".
والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين حرم سفارة واشنطن في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية، من إبعادهم إلى محيط السفارة.
وجاء ذلك ردا على غارات جوية أمريكية، الأحد، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار (غرب)، ما أسقط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.
والأربعاء، انسحب المحتجون من محيط السفارة بشكل كامل، استجابة لمناشدة من هيئة "الحشد الشعبي" العراقي الموالي لإيران.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين محاولة محتجين اقتحام سفارة واشنطن في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.