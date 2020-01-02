قالن: مذكّرة إرسال قوات إلى ليبيا مهمة للحفاظ على مصالحنا

أنقرة/ الخليج 365
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الخميس، إن مصادقة برلمان تركيا على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا، تعد خطوة مهمة لحماية مصالح البلاد في البحر المتوسط وشمال إفريقيا.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، علق فيها على مصادقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.
وشدد قالن، على أن تركيا ستواصل الحفاظ على قوتها على الصعيدين الميداني والدبلوماسي.
وفي وقت سابق الخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبًا ورفض 184.
ومدة التفويض ستكون لعام واحد قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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