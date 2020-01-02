مصدران مطلعان للأناضول: أجواء تشكيل الحكومة اللبنانية إيجابية‎

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365

قال مصدر مقرّب من الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، إنّ أجواء تشكيل الحكومة إيجابيّة خصوصًا وأنّ النقاط العالقة تم تذليلها.

ولفت المصدر الرئاسي للأناضول، أنّ هناك نقطتين يتم العمل عليهما.

ووصف مناخ مشاورات تشكيل الحكومة بـ"الإيجابي بالمجمل".

وشدّد المصدر، على أنّه لا يستطيع الجزم إن كان موعد الإعلان عن الحكومة سيكون هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

Advertisements

وقال "الأمر يتوقف عند انتهاء عملية التشكيل ككل، وهذه النقطة هي عند رئيس الحكومة المكلف حسان دياب".

من جانبه، كشف مصدر مقرّب من دياب، للأناضول، أنّ الجوّ إيجابي، ولكن في الوقت الراهن لم يحدد موعد بعد للإعلان عن الحكومة.

جدير بالذكر أن سعد الحريري، رئيس الحكومة السابق، استقال في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذات الشهر.

وبناء على استشارات نيابية ملزمة، كلف الرئيس عون، منذ أسبوعين، دياب، الذي شغل سابقًا منصب وزير التربية والتعليم العالي، بتشكيل الحكومة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.