بومبيو يرجيء زيارته إلى قبرص التركية بسبب أحداث السفارة بالعراق

لفكوشا/ محمد أرسلان/ الخليج 365

أعلنت رئاسة جمهورية شمال قبرص التركية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أرجأ زيارته إلى لفكوشا، بسبب التطورات الأخيرة في العراق.

وأفادت الرئاسة القبرصية التركية، في بيان، أن رئيس الجمهورية مصطفى أقنجي، التقى الخميس، السفير الأمريكي لدى إدارة قبرص الرومية، جوديث جيل جاربر، في لفكوشا.

وذكر البيان أن السفير الأمريكي أبلغ "أقنجي" بتأجيل زيارة بومبيو، إلى الجزيرة، بسبب أحداث سفارة واشنطن لدى بغداد خلال اليومين الماضيين.

وأضاف أن الزيارة من المتوقع أن تجرى في وقت لاحق، على أن تستمر الاتصالات بهذا الخصوص.

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وخلال اللقاء تمت مناقشة قضية جزيرة قبرص، وعدد من القضايا الإقليمية الأخرى.

وحضر اللقاء مستشار أقنجي الخاص، أرهان أرجين، والمتحدث باسم الرئاسة باريش بورجو.

والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين حرم السفارة الأمريكية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.

جاء ذلك ردا على غارات جوية أمريكية، الأحد، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله"، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار (غرب)، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.