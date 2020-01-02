الدفاع التركية تعلن استشهاد جنديين شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استشهاد جنديين في اشتباكات مع إرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الجنديين استشهدا في اشتباكات مع الإرهابيين في منطقة هفتانين بإطار عملية "المخلب" التي تنفذها القوات التركية شمالي العراق.

Advertisements

وأكد البيان أن القوات التركية أطلقت عملية جوية سريعة، وأرسلت مروحيات ومقاتلتين من طراز "إف-16"، لقصف المواقع الإرهابية في المنطقة.

وأطلقت القوات التركية في 27 مايو/أيار 2019، عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

وأتبعت القوات التركية العملية بأخرى أطلقت عليها اسم "المخلب-2" في 13 يوليو/ تموز ، ثم "المخلب-3" في 24 أغسطس/ آب في العام المذكور.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.