الدفاع التركية تعلن استشهاد جنديين شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استشهاد جنديين في اشتباكات مع إرهابيي منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الجنديين استشهدا في اشتباكات مع الإرهابيين في منطقة هفتانين بإطار عملية "المخلب" التي تنفذها القوات التركية شمالي العراق.
وأكد البيان أن القوات التركية أطلقت عملية جوية سريعة، وأرسلت مروحيات ومقاتلتين من طراز "إف-16"، لقصف المواقع الإرهابية في المنطقة.
وأطلقت القوات التركية في 27 مايو/أيار 2019، عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.
وأتبعت القوات التركية العملية بأخرى أطلقت عليها اسم "المخلب-2" في 13 يوليو/ تموز ، ثم "المخلب-3" في 24 أغسطس/ آب في العام المذكور.
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