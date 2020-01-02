المملكة تدين وتستنكر الاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة في بغداد

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للاعتداءات على سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد.
واعتبرت الوزارة تلك الاعتداءات انتهاكاً للأعراف والاتفاقيات الدولية.
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