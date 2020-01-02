مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء سقوط صبة خرسانية بتبوك

صحيفة الخليج الالكترونية باشر الدفاع المدني بتبوك‏‎ ‎حادِث سقوط صبة خرسانية على ‏ثلاثة ‏أشخاص في حي الشفاء.‏ وأسفر الحادِث عن وفاة شخص، وإصابة آخرين، تم ‏نقلهما ‏للمستشفى وحالتهما مستقرة.‏

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