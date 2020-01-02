شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب تشن هجوماً على قاعدة عسكرية بجنوب الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة، اليوم الخميس، شن هجوماً على قاعدة عسكرية تابعة لقوات بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال "أميصوم" فى منطقة "شابيلى السفلى" جنوبى الصومال.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية أن الهجوم أسفر عن تبادل لإطلاق النار بين الجانبين بواسطة قذائف المدفعية وقذائف الهاون، مما أدى إلى إصابة مدنيين فى بلدة "ماركا" الواقعة بالمنطقة.

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وأضافت الإذاعة أن المنطقة كانت قد شهدت خلال السنوات الأخيرة عدد من الاشتباكات بين (الشباب) والجيش الصومالى المدعوم من قوات "أميصوم" والقوات الأمريكية.

يذكر أن حركة الشباب شنت هجوما إرهابياً بواسطة سيارة مفخخة يوم السبت الماضى فى العاصمة "مقديشيو"، ما أسفر عن مقتل 90 شخصاً وإصابة أكثر من 140 آخرين.