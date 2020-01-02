شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ناقلات وطنية ضمن قائمة شركات الطيران الأكثر أماناً في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلت شركة «الاتحاد للطيران» في المركز الرابع، ضمن قائمة موقع «إيرلاين ريتينجز» لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم في عام 2020، والتي تصدرتها شركة «كانتاس» الأسترالية.

وجاءت شركة «طيران الإمارات» في المركز السابع من حيث الأمان، في حين حلت «العربية للطيران» ضمن قائمة شركات الطيران منخفضة التكلفة الأكثر أماناً في العالم، والتي شملت شركات «فلاي باي» و«فرونتير» و«أندي جو» و«جيتبلو».

ويعتمد الموقع المتخصص في شؤون الطيران في تقييمه على عدة عوامل تتضمن سجل الحوادث الخطيرة والأرباح وعمر أسطول الطائرات ومبادرات السلامة التي يقودها القطاع، وعمليات التدقيق الحكومية والخاصة بقطاع الطيران.

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