دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Dell تعلن عن الإصدارات الجديدة من الشاشات التي تشمل Alienware 25 بمعدل تحديث 240Hz ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة Dell لإنطلاق مؤتمر CES خلال أيام بمجموعة من الشاشات الجديدة التي تشمل شاشة الألعاب Alienware 25 التي قدمت خلال الفترة الماضية بمعدل تحديث 240Hz، إلى جانب شاشة Dell UltraSharp 27 4K، وشاشة Ultrasharp 43 4K USB-C وأيضاً Ultrasharp 25 USB-C.

تستعرض شركة Dell خلال فعاليات مؤتمر CES القادمة التقنيات والمواصفات التي تنطلق الشاشات هذا العام والتي تشمل معدل أعلى في تحديث الإطارات، مع تقنية جديدة مدمجة للألوان، مع شاشة بحجم أكبر تدعم الإقتران بعدد 4 من الأجهزة المختلفة في نفس الوقت.

كانت شركة Dell قد قدمت شاشة Alienware 25 في 11 من مارس، والتي جاءت بأعلى معدل تحديث 240 Hz، وبسرعة إستجابة 1 ms، في شاشة IPS تدعم أكبر نطاق لوني، مما يجعلها إختيار مميز للألعاب، كما تدعم الشاشة كلاً من تقنية G-Sync وFreeSync.

وتتميز شاشة Alienware 25 بإطارات نحيفة جداً، مع حامل للشاشة يدعم تعديل إرتفاع الشاشة، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة بسعر 500 دولار.

أيضاً تقدم Dell شاشة UltraSharp 27 4K PremierColor بحجم 27 إنش ودقة عرض 4K، والتي تتميز بمقياس مدمج للألوان، حيث كشف عنها خلال الفترة السابقة في حدث Adobe Max الذي أقيم في شهر نوفمبر، حيث تدعم بشكل خاص المبدعين والمصممين بدقة أعلى في الألوان، ومن المقرر أن تتوفر للبيع في 30 من يناير بسعر 710 دولار.

Advertisements

كما تستعرض Dell شاشة Ultrasharp 43 4K USB-C بحجم 42.5 إنش، والتي تتميز بدعم إقتران عدد 4 من الأجهزة المختلفة في نفس الوقت، لدعم تعدد المهام على الشاشة، أيضاً تتميز الشاشة بالإتصال عبر منفذ USB C، لدعم إتصال أكثر من جهاز.

وتدعم شاشة Ultrasharp 43 4K USB-C عرض محتوى بدقة 4K بآداء جيد، كما تتوفر الشاشة أيضاً في 30 من يناير بسعر 1050 دولار، كما تأتي شاشة Ultrasharp 25 USB-C بحجم 25 إنش، وعرض بأعلى جودة، مع تغطية لونية بنطاق واسع، وتتوفر في 30 من يناير بسعر 480 دولار.

كما تقدم Dell شاشة Dell 86 4K بخاصية اللمس، ودقة عرض 4K، والتي ستتوفر بدءاً من 10 من أبريل على أن يتم الكشف عن السعر لاحقاً، أيضاً تأتي شاشة Dell 27 بأعلى جودة عرض والتي تتوفر في 8 من يناير بسعر 290 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Dell تعلن عن الإصدارات الجديدة من الشاشات التي تشمل Alienware 25 بمعدل تحديث 240Hz ظهر على التقنية بلا حدود.