شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية: تنسيق مع سوريا يمنع تنقل الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الخميس، وجود تنسيق مع الجانب السورى بشأن منع تنقل الإرهابيين وضبط حدود البلدين.
وقال الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى -فى تصريح صحفى أوردته الوكالة الوطنية العراقية "نينا"- إن التحصينات العسكرية على الحدود العراقية السورية تمنع دخول عصابات داعش الإرهابية إلى الأراضى العراقية.
وأضاف أنه "تم تعزيز وتأمين الشريط الحدودي، ولا يمكن لعناصر داعش من اختراقها أو التقرب من الحدود العراقية، إضافة الى عدم منح أى مجال لتنقلها على مساحة يبلغ طولها أكثر من 610 كيلو مترات ، بعد تأمين الحدود بشكل كبير".
ولفت الى وجود اتصال مع الجانب السورى وقوات سوريا الديمقراطية، لمنع عملية انتقال الإرهابيين.
كانت هذه تفاصيل خبر العمليات المشتركة العراقية: تنسيق مع سوريا يمنع تنقل الإرهابيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.