الجيش اليمنى يحبط عملية تسلل لميليشيا الحوثى فى رازح بصعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الخميس، هجوما مكثفاً نفذته مليشيا الحوثى فى محور (رازح) بمحافظة صعدة. وذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لمليشيات الحوثى على "التبة السوداء والعريشة" ومواقع عسكرية أخرى بجبهة رازح الحدودية ،ما أسفر عن تكبيدها الكثير من الخسائر فى الأرواح والعتاد وإجبار ما تبقى منهم على الفرار والعودة الى تحصيناتهم السابقة.

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