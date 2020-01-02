شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الزيانى وزير خارجية البحرين الجديد.. تعرف عليه × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مملكة البحرين تعيين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزيرا للخارجية خلفا لـ الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذى تم تعيينه مستشار للملك للشؤون الدبلوماسية، وفقا لولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات عن وزير خارجية البحرين الجديد

1- شغل الزيانى منصب الأمين العان لدول مجلس التعاون الخليج.

2- تخرج من كلية ساندهيرست العسكرية في بريطانيا عام 1973م واالتحا للعمل بقوة دفاع البحرين برتبة ملازم، وحصل على شهادة هندسة الطيران بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بيرث/ اسكتلندا في عام 1978م.

3- حصل على درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في الإدارة اللوجستية من المعهد التقني للقوات الجوية في أوهايو الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1980م.

4- حصل على الدكتوراه في بحوث العمليات من كلية الدراسات العليا للبحرية الأمريكية بامتياز مع مرتبة الشرف في عام 1986.

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5- خدم في كل من كتيبة المشاة الآلية الملكية /1، والدفاع الجوي الملكي، وسلاح الجو الملكي البحريني، وتولى منصب مدير التخطيط والتنظيم، ودير العمليات المشتركة، ومساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات وئيس الأمن العا،. ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث ( بالإضافة إلى عمله كرئيس للأمن العام)، وتم ترقيتة إلى رتبة فريق ركن.

6- تولى منصب مستشار بوزارة الخارجية بدرجة وزير، وئيس لجنة عمل التطوير والتنظيم لوزارة الخارجية، ورئيس اللجنة المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة.

7- عمل أستاذ لمادة الرياضيات والإحصاء في جامعة ميرلاند / البحرين، وأستاذ لمادة أساليب التحليل الكمي في جامعة البحرين،و تدريس مادة الإحصاء، أساليب التحليل الكمي .

8- كما تولى إدارة الجودة الشاملة في جامعة الخليج العرب، واشرف على العديد من الطلاب في التحضير للشهادة الماجستير في مادة تقنية المعلومات.

9- تسلم الزيانى وسام الكفاءة من الدرجة الثانية، ووسام تقدير الخدمة العسكرية من الدرجة الأولى، وسام البحرين من الدرجة الثالثة، ونوط تحرير الكويت، ونوط الأمن للعمل المميز من الدرجة الأولى، ووسام البحرين من الدرجة الأولى، والجائزة الدولية لقيادة الشرطة لعام 2010 ( من حكومة بريطانيا).

10- من هواياته المفضلة هي الرغبة المستمرة في العمل والمطالعة والبحث في الكمبيوتر وممارسة الرياضة .