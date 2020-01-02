شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب فى برقية لرئيس وزراء السودان: فرصة سانحة لضمان تحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، برقية تهنئة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال بالسودان، وذكر مجلس الوزراء السودان أن ترامب قال -فى برقيته- "نيابة عن الشعب الأمريكى وفى هذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة، التى يستعيد فيها الشعب السودانى حريته من جديد، تسنح فرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان، ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد".



وأكد الرئيس الأمريكى أن بلاده، شريك ثابت للسودان فى سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي، معرباً عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السودانى بعيد استقلال آمن وسنة مزدهرة.