شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية الجزائرية تنفى خبر وفاة الأخضر الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم الخميس على لسان ناطقها الرسمى عبد العزيز بن على الشريف، ما تردد عن وفاة الأخضر الإبراهيمى وزير الشؤون الخارجية الأسبق، الذى تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعى، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بن على الشريف تساؤله "عن مقاصد ونوايا من يقف وراء ترويجها فى هذا الظرف بالذات"، مضيفا أن "ما نسب إلى لعبد العزيز جرد الوزير الأول (رئيس الوزراء) بخصوص إعلان هذا الخبر لا يعدو كونه مغالطة وكذب".

وأضاف أن رئيس الوزراء الجزائرى ليس له حساب تويتر ولم يقم ينشر أى خبر من هذا القبيل، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الجزائرى صبرى بوقادوم أجرى صباح اليوم اتصالا هاتفيا مع السيد الأخضر الإبراهيمى طمأنه فيها الاخير عن صحته.