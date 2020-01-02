شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى باكستان بقيمة 200 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بتخصيص 200 مليون دولار لدعم المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة فى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الابتكار فى المشاريع ودعم ريادة الأعمال بجانب تمكين سلسلة من المشاريع الريادية للإسهام فى تعزيز الجهود الحكومية الباكستانية التى تهدف إلى إيجاد بيئة اقتصاد وطنى مستقر ومتوازن يسهم فى التنمية المستدامة للبلاد فى مختلف مجالاتها حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

كما تأتى فى إطار عمق العلاقات وأواصر الصداقة التى تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية وحرص قيادتى البلدين على تعزيزها وتنميتها، وهو ما يتجسد فى التطور الواسع الذى شهدته العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية على مختلف المستويات.

وجاءت مبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم الدعم للمشاريع الاقتصادية على هامش الزيارة التى يقوم بها إلى جمهورية باكستان الإسلامية.