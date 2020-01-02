ترامب مهنّئا حمدوك: واشنطن شريك ثابت للسودان

الخرطوم/ الخليج 365

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة "شريك ثابت" للسودان في سعيه لضمان "مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي".



جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمناسبة الذكرى 64 لاستقلال السودان (1956)، وفق بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني، اطلعت عليه الخليج 365.



وقال ترامب في برقيته: "نيابة عن الشعب الأمريكي، وفي هذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة التى يستعيد فيها الشعب السوداني حريته من جديد، تسنح فرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان، ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد".



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وأضاف أن "الولايات المتحدة شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي".



وأعرب ترامب عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السوداني بعيد استقلال آمن وسنة مزدهرة.



ومنذ 21 أغسطس/آب الماضي، بدأت في السودان فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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