الرئاسة التركية: سنواصل حماية مصالحنا في المنطقة

أنقرة/ الخليج 365

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن بلاده ستواصل حماية مصالحها وإفشال المؤامرات في المنطقة.

جاء ذلك في معرض تعليقه عبر موقع "تويتر"، على مصادقة البرلمان التركي لمذكرة إرسال قوات إلى ليبيا، الخميس.

وقال أوقطاي في تغريدته: "عبر هذه المذكرة، سنواصل حماية مصالحنا وحقوقنا في المنطقة، وسنفشل الألاعيب التي تدور في منطقتنا".

وتمنى أوقطاي أن تكون المذكرة خيرا على تركيا والمنطقة.

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وأوضح أن كل خطوة تقوم بها الحكومة التركية في شرق المتوسط، مبنية على خطة واستراتيجية، تأتي عقب دراسة عميقة.

وتابع قائلا: "تركيا تدافع عن وحدة الأراضي الليبية وهدف تركيا هو دعم الحكومة الشرعية وإحلال السلام في المنطقة".

وفي وقت سابق من مساء الخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبًا ورفض 184.

ومدة التفويض ستكون لعام واحد قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.