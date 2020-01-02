تشاووش أوغلو: المذكرة التركية الليبية مهمة لاستقرار المنطقة

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن مصادقة البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مهمة لسلام واستقرار المنطقة، متمنيا أن تكون خيرا للبلاد.

جاء ذلك في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، الخميس، عقب مصادقة البرلمان التركي على مذكرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

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وأوضح تشاووش أوغلو أن "المذكرة مهمة لحماية مصالح بلادنا، ولسلام واستقرار المنطقة، ولتكن خيرا".

وفي وقت سابق الخميس، صادق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية تفوّض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بموافقة 325 نائبًا على المذكرة ورفض 184.

وتستمر مدة التفويض لعام واحد قابلة للتمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.