المغرب.. حقوقيون وإعلاميون يطالبون بوقف محاكمة صحفي

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365

نظم عشرات الحقوقيين والإعلاميين، الخميس، بمدينة الدار البيضاء شمالي المغرب، وقفة احتجاجية بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة الصحفي، عمر راضي، الذي يحاكم بسبب تغريدة انتقد فيها حكما قضائيا.

وانتقد عمر في تغريدة على "تويتر" قبل نحو 8 أشهر، حكما قضائيا أدين على إثره نشطاء "حراك الريف" الذين كانوا يطالبون بإنهاء تهميش منطقتهم.

وبحسب مراسل الخليج 365، طالب المشاركون في الوقفة بوقف محاكمة الصحفي راضي.

وحمل المشاركون لافتات تطالب بضمان حرية التعبير، حيث كتب على بعضها "حرية التعبير ماشي (ليست) جريمة".

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وأجلت محكمة الدار البيضاء محاكمة الصحفي حتى 5 مارس/آذار المقبل.

وطالبت جمعيات مغربية ودولية، بإطلاق سراح راضي، بعدما أوقفته السلطات الخميس الماضي، قبل إطلاق سراحه السبت، ومحاكمته في حالة سراح.

ومن بين هذه الجمعيات لجنة دعم معتقلي حراك الريف بمدينة الدار البيضاء (غير حكومية)، ومنظمة مراسلون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش"، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق محتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق نحو 40 من موقوفي "حراك الريف".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.