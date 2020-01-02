إسرائيل تجبر فلسطينيًا في القدس على هدم منزله

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
أجبرت البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس، الخميس، فلسطينيًا على هدم منزله، في مدينة القدس، بحجة البناء بدون ترخيص.
وقال مركز معلومات وادي حلوة (مركز حقوقي غير حكومي)، إن المنزل الذي يقع في بلدة جبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة، يعود للمواطن المقدسي ماهر صري، وكان "تحت الإنشاء".
وتبلغ مساحة المنزل 80 مترًا، وفي حال لم يهدمه، ستجبره البلدية الإسرائيلية، على غرامة باهظة، بدل أجرة الهدم.
ويضطر الفلسطينيون في مدينة القدس إلى هدم منازلهم، في حال صدور قرارات هدم إسرائيلية بحقها، لأنه إذا قامت السلطات الإسرائيلية بذلك بنفسها، ستكون التكاليف باهظة.
ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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