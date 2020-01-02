نجل نتنياهو يلمح إلى وجوب الحكم بإعدام النائب العربي "عودة"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

ألمح يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إلى ضرورة الحكم بإعدام النائب العربي في الكنيست (البرلمان) أيمن عودة.

وقال يائير في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، ردًا على تغريدة لعودة بشأن تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو، اعتزامه تقديم طلب الحصانة البرلمانية:" وفقًا للقانون؛ أفعالك لا تضعك في السجن فحسب، بل إن العقوبة أشد، قل ولن أضيف، يمكن للجميع البحث عنها في جوجل (محرك بحث)".

وتضمنت تغريدة عودة، انتقاد نتنياهو لاعتزامه طلب الحصانة البرلمانية ضد قضايا فساد، قائلا إنه "يسعى للتهرب بطريقة ما من القضاء".

Advertisements

بدورها قالت القناة (12) الخاصة، إن "يائير نتنياهو لم يقل بشكل واضح وصريح أن يجب إعدام عودة، لكن قصده واضح حيث العقوبة الأشد من السجن هي الإعدام".

ومساء الأربعاء، أعلن نتنياهو، أنه يعتزم مطالبة الكنيست بتوفير حصانة له ضد الملاحقة القضائية في ظل دعاوى الفساد التي يواجهها‎.

وفي نوفمبر/تشرين الثان الماضي، أعلن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، قراره تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.