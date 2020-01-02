تونس.. إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365 أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، الخميس، التشكيلة الجديدة المؤلفة من 28 وزيرا و14 وزيرا مساعدا. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجملي، نقله التلفزيون الرسمي، ووردت فيه تشكيلة الحكومة الجديدة على النحو التالي: * وزراء: 1- الهادي القديري، وزير العدل 2- عماد درويش، وزير الدفاع الوطني 3- سفيان السليطي، وزير الداخلية 4- خالد السهيلي، وزير الشؤون الخارجية 5- رشيد الطباخ، وزير الشؤون الدينية 6 - عبد الرحمان، الخشتالي وزير المالية 7- فاضل عبد الكافي، وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي 8- منجي مرزوق، وزير الصناعة والطاقة والمناجم 9- بشير الزعفوري، وزير التجارة 10- نور الدين السالمي، وزير الشؤون المحلية والبيئة 11- كمال الحجام، وزير التربية 12 - سليم شورى، وزير التعليم والبحث العلمي 13 - حسن الشورابي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 14- روضة الجباري العربي، وزيرة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية 15- مصطفى الفرجاني، وزير الصحة 16- السيد بلال، وزير الشؤون الاجتماعية 17- الحسين بن سعيد دبش، وزير التكوين المهني والتشغيل 18- سامي السماوي، وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي 19- جمال قمرة، وزير النقل 20- عبد اللطيف الميساوي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية Advertisements 21- فتحي الهداوي، وزير الشؤون الثقافية 22- طارق ذياب، وزير شؤون الشباب والرياضة 23- نبيهة بسرور، وزيرة المرأة والاسرة والطفولة 24- شيراز التليلي، وزيرة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد 25- علي الشابي، وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون الاقتصادية 26- محمد الهادي بشير، وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي 27- لبنى الجريبي، وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقة مع البرلمان 28- روني الطرابلسي: وزير السياحة والصناعات التقليدية * كتاب دولة (وزراء مساعدون): 1- سناء السخيري، كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالدبلوماسية الاقتصادية والتونسيين بالخارج 2- عبد السلام العباسي، كاتب دولة لدى وزير المالية 3- نور الدين الكعبي كاتب دولة لدى وزير التخطيط والتنمية والتعاون الدولي مكلفا بالتنمية والتعاون الدولي 4- فاتن بلهادي: كاتبة دولة لدى وزير التجارة مكلفة بالتجارة الداخلية 5- عبد المجيد بن عمارة: كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة 6- محمد عمّار: كاتب دولة لدى وزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفا بالطاقات المتجددة 7- رياض دبّو: كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة 8- محمد علي بن عبد الله: كاتب دولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 9- مها العيساوي: كاتبة دولة لدى وزير الصحة 10- محمد بن محمود شيحة: كاتب دولة للشؤون الاجتماعية 11- فتحي بيار: كاتب دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفا بالشباب 12- سهام العيادي: كاتبة دولة لدى وزير شؤون الشباب والرياضة مكلفة بالرياضة 13- نجاة النفزي: كاتبة دولة لدى وزير السياحة مكلفة بالصناعات التقليدية 14- كوثر سعيد: كاتب دولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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