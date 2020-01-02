«معادن» تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية فتحت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس ، وذلك للعمل بمدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية ، وفقاً للتفاصيل التالية . المسمى الوظيفي : اخصائي ثاني نظم تحكم العمليات .

الشروط :

1- درجة البكالوريوس في تخصص ” علوم الحاسب ، وتقنية المعلومات ” .

2- خبرة لا تقل ع 4 سنوات . وأكدت أن التقديم متاح بدءً من اليوم الخميس الموافق 2/ 1/ 2020 ، وذلك عبر الرابط التالي : هنا

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