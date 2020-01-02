هيئة تقويم التعليم تعلن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس عن نتائج آخر تطبيق لمقياس كفايات المعلمين والمعلمات والذي عقد في شهر ربيع الأول الماضي، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة واعتماد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي في بيان له اليوم، أن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلا لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات وستكون الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية واعداد الاختبارات بناء على معايير المهنة لغرض منح الرخص المهنية وتجديدها، إلى جانب مهامها وكذلك إعداد التقارير الفردية والعامة المبنية على نتائج الاختبارات المهنية ، وتطوير النظام التقني للرخصة المهنية التعليمية وتشغيله بالإسافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالرخصة المهنية وأثر تطبيقها على أداء المعلم وجودة التعليم.

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وأكد العبدلى أن الاختبار يسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمى ، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعليم الذاتي إضافة إلى أنه يطبق عملياً المعايير المهنية في محال التخصصات التعليمية المختلفة مما يضمن استيفاء المعلم للحد الأدنى للقبول من معايير الكفاء المهنية.

ونوه المتحدث الرسمي بأن الهيئة ستعلن لاحقا مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وذلك بعد صدور قرار معالى وزير الخدمة المدنية رقم 816 وتاريخ 19-4- 1441 ه بتأجيل نفاذ لائحة الوظائق التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2481 وتاريخ 9-10- 1440 ه ليكون بتاريخ 10-11-1441 الموافق 1-7-2020 م.

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