الأهلي يفوز على الفيحاء بهدف وحيد

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صحيفة الخليج الالكترونية
فاز فريق الأهلي على الفيحاء، بهدف مقابل لاشئ، خلال مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الخميس.
وتمكن اللاعب عمر سومة من إحراز هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 82 من زمن المباراة.
وسيلاقي الأهلي في دور الثمانية المتأهل من مواجهة الوحدة والرائد والتي تقام أيضاً مساء اليوم.
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