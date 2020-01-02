أميركا لحزب الله العراقي: ستندمون على أي عمل استفزازي

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الخميس، أنه يعتقد أن كتائب حزب الله العراقي قد تنفذ عملا استفزازيا آخر. وقال “إن نفذت كتائب حزب الله عملا استفزازيا آخر فسوف تندم على ذلك”.

وصرح إسبر للصحافة قائلاً “إننا نشهد استفزازات منذ أشهر” مضيفا “إننا جاهزون للدفاع عن انفسنا” وإلى “اتخاذ اجراءات وقائية” في حال كانت الولايات المتحدة هدفا لهجمات جديدة يتم التحضير لها.

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كما أضاف “هناك مؤشرات عن تخطيط إيران أو قوات مدعومة منها لشن هجمات أخرى”.

هذا وأكد أنه “لم يلمس تحركا كافيا من العراق لمواجهة الجماعات المدعومة من إيران، وإن عليه محاسبة الضالعين في هجمات على قوات أميركية”.

وأوضح أنه لم يتلق أي طلب من العراق بتقليص عدد القوات الأميركية بالبلاد.