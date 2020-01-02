البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
وافق البرلمان التركي، اليوم (الخميس)، على مذكرة إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، بحسب ما أوردت قناة الإخبارية السعودية.
وأوضحت قناة “تي آر تي” التركية عبر حسابها في “تويتر”، أن البرلمان صوّت بأغلبية 325 برلمانيًّا لصالح المذكرة، فيما أعلن 184 رفضهم لها.
وبموجب المذكرة سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان لفترة عام واحد قابلة للتمديد.
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