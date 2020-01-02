تعيين وزير خارجية جديد في البحرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - عبد اللطيف الزياني

أعلنت مملكة البحرين الخميس عن تعيين الدبلوماسي البحريني المخضرم عبد اللطيف الزياني كوزير للخارجية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان الزياني يشغل في السابق منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي منذ عام 2011، خلفا لوزير الخارجية السابق الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الذي شغل المنصب منذ عام 2005.

وقال ديوان ولي العهد البحريني في تغريدة على حسابه على موقع تويتر أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التقى الخميس بالزياني وأبلغه "برغبة جلالة الملك المفدى بتعيينه وزيرا للخارجية".

وبحسب البيان فإن الأمير أعلن أيضا تعيين وزير الخارجية السابق كمستشار للملك للشؤون الدبلوماسية.

وكان وزير الخارجية السابق خالد بن أحمد آل خليفة معروفا بتصريحاته المعادية لإيران والتي اعتبرت مؤيدة لإسرائيل.

وفي عام 2018، اعتبر الشيخ خالد أنه من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها "بتدمير مصادر الخطر" في إشارة إلى ايران بعد ضربات اسرائيلية في سوريا.

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ويمر مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 1981 بأزمة داخلية منذ صيف عام 2017.

وهذا الاتحاد يشمل السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتّهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة وبالتدخل في شؤونها.

ونفت الدوحة مرارا هذه الاتهامات.