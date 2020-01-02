دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Klipsch تكشف عن سماعة بميزة إلغاء الضوضاء وتدعم التشغيل حتى 30 ساعة ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Klipsch عن أحدث سماعات الرأس التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء، وتدعم تشغيل الموسيقى حتى 30 ساعة، على أن تتوفر بسعر 399 دولار.

تستعد شركة Klipsch لفعاليات مؤتمر CES 2020 القادمة بأكثر من إصدار من السماعات اللاسلكية والسماعات المميزة بتصميم فوق الأذن، ولقد كشف عن سماعة Over-Ear Active بميزة إلغاء الضوضاء، التي تأتي بمستوى تسعير أعلى من إصدار Sony WH-1000XM3 بقيمة 50 دولار، وعلى نفس مستوى تسعير سماعة Bose 700 وهم أفضل إصدارات سماعات البلوتوث المتوفرة بميزة إلغاء الضوضاء في الأسواق.

وتشير Klipsch إلى أن سماعة Over-Ear Active Noise Cancelling الجديدة تتميز بقدرة 40 ديسيبل في إلغاء الضوضاء، كما تأتي السماعة بنمط يتيح الإستماع إلى المحيط والأشخاص من حوله وإيقاف وضع إلغاء الضوضاء بشكل مؤقت.

كما تؤكد Klipsch على أن سماعة Over-Ear Active Noise Cancelling تدعم تشغيل الموسيقى حتى 30 ساعة في كل مرة من الشحن، أي أعلى من سماعة Bose 700 التي تأتي بعمر شحن 20 ساعة، إلا أنها أقل من سماعة Jabra Elite التي تستمر بعمر شحن حتى 85 ساعة.

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من جانب أخر تدعم السماعة الشحن عبر منفذ USB-C، ويمكن لشحن لفترة 10 دقائق أن يدعم المستخدم بوقت تشغيل حتى 5 ساعات، كما تأتي السماعة بنمط FlightCase الذي يتيح إقتران كابل USB-C، كما تدعم السماعة SBC, aptX HD، و AAC.

يذكر أن Klipsch توفر إصدار خاص من السماعات بعلامة McLaren التجارية، بسعر 549 دولار، وعلى غرار هاتف OnePlus 7T Pro McLaren، يأتي هذا الإصدار بلمسات باللون البرتقالي المميز للعلامة التجارية.

المصدر

هذا الموضوع Klipsch تكشف عن سماعة بميزة إلغاء الضوضاء وتدعم التشغيل حتى 30 ساعة ظهر على التقنية بلا حدود.