شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائرى يقرر الإفراج عن جنرال متقاعد لحين محاكمته فى مارس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة "سيدى أمحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بالإفراج عن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد فى انتظار محاكمته فى مارس القادم.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المحكمة قررت تأجيل جلسة محاكمة بن حديد إلى 5 مارس القادم، بعد تعديل الاتهام الموجه له من المساس بهيئة نظامية ومحاولة إحباط معنويات الجيش الى إهانة هيئة نظامية.

وكان الجنرال حسين بن حديد قد أودع السجن شهر مايو الماضى بعد رسالة نشرها فى الصحف طالب فيها بالتخلى عن الحل الدستورى المتمثل فى الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للشعب مباشرة.