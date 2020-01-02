الاحتلال الإسرائيلى يصيب فتى فلسطينى بالرصاص جنوب بيت لحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب فتى فلسطينى برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرب مفترق عصيون الاستيطانى جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وأفاد مصدر أمنى فلسطينى فى بيت لحم، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على مفترق مستوطنة "غوش عصيون"، أطلقوا الرصاص على فتى بحجة عملية طعن؛ مما أدى لإصابته بجروح. وأكد عبد الحليم جعافرة مدير الإسعاف والطوارئ فى الهلال فرع بيت لحم، أن الفتى أصيب فى قدمه واعتقلته قوات الاحتلال ونقلته بواسطة نجمة داود الحمراء، ومنعت طاقم الهلال الأحمر من الاقتراب منه وتقديم الإسعافات له.

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