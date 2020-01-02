شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأمريكى يحذر كتائب حزب الله من تنفيذ عملا استفزازيا آخر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر إنه يعتقد أن كتائب حزب الله قد تنفذ عملا استفزازيا آخر محذرا أنه إن نفذت كتائب حزب الله عملا استفزازيا آخر فسوف تندم على ذلك، وأكد إٍسبر إنه لم يلمس تحركا كافيا من العراق لمواجهة الجماعات المدعومة من إيران وإن عليه محاسبة الضالعين في هجمات على قوات أمريكية.
وأكد إسبر أن هناك مؤشرات عن تخطيط إيران أو قوات مدعومة منها لشن هجمات أخرى وأضاف إسبر أنه إذا علمت واشنطن بالإعداد لهجمات فإنها ستقوم بتحرك استباقي لحماية القوات الأمريكية.
وعلى الجانب الأخر قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية إنه من المستبعد جدا اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد مشيرا إلى وجود قوات مقاتلة كافية بها.
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