شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين بعد انتهاء عمله أمين عام مجلس التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني منصب وزير الخارجية بمملكة البحرين، وأشاد ولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجهود الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، كما أثنى على ما حققه الدكتور عبداللطيف الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك بحسب وكالة أنباء البحرين.

جاء ذلك لدى لقائه الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قصر القضيبية اليوم.

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كما أبلغ ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني رغبة الملك المفدى بتعيينه وزيراً للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد بإسهامات وإنجازات الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية طوال فترة توليه لمسؤوليات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليات المحلية والدولية. وتمنى للشيخ خالد بن أحمد آل خليفة التوفيق في مهامه المقبلة بتعيينه مستشار الملك للشئون الدبلوماسية.

من جانبه أعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية وشكره وتقديره إلى ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يبديه من اهتمام بتطوير علاقات التعاون مع دول الخليج العربية بما يحقق الازدهار والتقدم.