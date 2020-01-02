شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: دخول رتل عسكرى تركى جديد للحدود السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكرى جديد لقوات الاحتلال التركى من معبر (كفر لوسين) عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال إدلب، وأوضح المرصد - وفقًا لقناة العربية الإخبارية اليوم الخميس، أن الرتل يتألف من عربات عسكرية مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة فى مناطق "خفض التصعيد " .

وكان قد دخل رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية في 26 ديسمبر الماضي عبر معبر (كفر لوسين) بريف إدلب الشمالي يتألف من 85 آلية على الأقل، واتجه جزء منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وآخر نحو الراشدين بضواحى حلب الغربى.

يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن أكثر من 284 ألف شخص كانوا قد نزحوا خلال شهر ديسمبر جراء القصف وأعمال العنف في إدلب.

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وكان المرصد السورى أفاد اليوم الخميس، بمقتل 23 شخصًا من القوات الحكومية والفصائل المسلحة في اشتباكات على محاور جنوب شرق إدلب، جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة العربية فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى، يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه إذاعة "RFI" الفرنسية إن هناك معلومات تؤكد نقل مقاتلين أرستلهم تركيا من سوريا إلى ليبيا عن طريق 4 رحلات جوية غير مسجلة فى الوقت الذى أكد فيه مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم نقل ما يقرب من 500 مقاتل سوري للقتال في ليبيا وهناك آخرين متواجدين في تركيا ينتظرون نقلهم إلى العاصمة طرابلس.

وأعلن المرصد السورى أمس أن هناك أكثر من 22 غارة جوية نفذت على محيط مدينة إدلب فى سوريا، فيما تمكنت وحدات من الجيش السوري خلال عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات "ريف إدلب " الجنوبي الشرقي ، من العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.